У Полтавській області загорілося 30 га сухої трави
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Полтавській області виникло загоряння сухої трави на площі 30 га. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"11 серпня о 15:56 поблизу с. Дмитрівка Кременчуцького району виникло загоряння сухої трави на площі 30 га", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, о 18:20 пожежу локалізовано.
До гасіння залучили 32 особи та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС – 26 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Київській області вогнем було знищено 23 га пшеничного поля.