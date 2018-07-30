В Полтавской области всю ночь искали 8-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Мужчина сообщил об исчезновении своего 8-летнего сына в Полтавской области. Ребенка всю ночь искали полиция и жители села. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Сообщение об исчезновении ребенка поступило в одном из населенных пунктов Гадячского района поступило в районный отдел полиции около полуночи 29 июля от 40-летнего отца", - говорится в сообщении.
Как рассказал мужчина, в тот день около 20:00 его сын выехал на велосипеде из пруда, но домой не вернулся. А самостоятельные поиски результатов не дали.
"На поиски ребенка привлекли максимум личного состава Гадячского отдела полиции, помогали неравнодушные жители села и работники предприятий, расположенных в нем. Мальчика удалось найти уже на рассвете следующего дня. 8-летний ребенок объяснил, что просто заблудился в неизвестной местности. Напуганного, но здорового и неповрежденного, мальчика вернули родителям", - рассказали в ГУНП.
Напомним, полицейские Черкасской области нашли ребенка 2,5 лет, которого искали ночью 8 часов.