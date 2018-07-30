У Полтавській області всю ніч шукали 8-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Чоловік повідомив про зникнення свого 8-річного сина у Полтавській області. Дитину всю ніч шукали поліція та мешканці села. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Повідомлення про зникнення дитини надійшло в одному із населених пунктів Гадяцького району надійшло до районного відділу поліції близько опівночі 29 липня від 40-річного батька", - йдеться в повідомленні.
Як розповів чоловік, того дня близько 20:00 його син виїхав на велосипеді зі ставка, але додому не повернувся. А самостійні пошуки результатів не дали.
"На пошуки дитини залучили максимум особового складу Гадяцького відділу поліції, допомагали небайдужі жителі села та працівники підприємств, розташованих у ньому. Хлопчика вдалося знайти вже на світанку наступного дня. 8-річна дитина пояснила, що просто заблукала у невідомій місцевості. Наляканого, але здорового та неушкодженого, хлопчика повернули батькам", - розповіли у ГУНП.
Нагадаємо, поліцейські Черкаської області знайшли дитину 2,5 років, яку шукали вночі вісім годин.