В Полтавской области 6-летний мальчик напоролся шеей на металлический стул
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Полтавской области 6-летний мальчик напоролся на перевернутый вверх металлический стул. Металлическую конструкцию срезали спасатели, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД в Telegram-канале.
Детали
Как сообщили в МВД, 7 мая полтавские спасатели срезали металлическую конструкцию, что находилась в шее 6-ти летнего ребенка. Мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета.
По словам родителей, ребенок играли во дворе, где упал и напоролся на перевернутый вверх металлический стул.
Напомним
В Сумах спасатели оказывали помощь мужчине, который напоролся на арматуру которая поддерживала дерево на клумбе.