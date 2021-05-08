У Полтавській області 6-річний хлопчик наштрикнувся шиєю на металевий стілець
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Полтавській області 6-річний хлопчик наштрикнувся на перевернутий догори металевий стілець. Металеву конструкцію зрізали рятувальники, передає УНН із посиланням на повідомлення МВС у Telegram-каналі.
Деталі
Як повідомили у МВС, 7 травня полтавські рятувальники зрізали металеву конструкцію, що знаходилася у шиї 6-ти річної дитини. Хлопчика передали лікарям для проведення операції із видалення небезпечного предмета.
За словами батьків, дитина гралися на подвір'ї, де упала та наштрикнулася на перевернутий догори металевий стілець.
Нагадаємо
У Сумах рятувальники надавали допомогу чоловік, який нахромився на арматуру, що підтримувала дерево на клумбі.