У Сумах рятували чоловіка, який нахромився на арматуру

“15 серпня о 12:38 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про необхідність надання допомоги. За попередніми даними, на вул. Привокзальній обласного центру чоловік, 1981 р.н. рукою нахромився на металеву арматуру, що мотузкою підтримувала тую на клумбі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою механізованого спецінструменту рятувальники зрізали ділянку арматури, яка тримала руку і передали постраждалого медпрацівникам, які доправили його до лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині жінка травмувала ногу спускаючись з гори Парашка, рятувальники знесли її та передали медикам.