В Сумах спасали мужчину, который "нанизался" на арматуру
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Сумах спасатели оказывали помощь человек, который наткнулся на арматуру, которая поддерживала дерево на клумбе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Сумской области.
"15 августа в 12:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, на ул. Привокзальной областного центра мужчина, 1981 г.р. рукой нанизался на металлическую арматуру, которая веревкой поддерживала тую на клумбе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью механизированного специнструмента спасатели срезали участок арматуры, державший руку и передали пострадавшего медработникам, которые доставили его в больницу.
Напомним, на Львовщине женщина травмировала ногу спускаясь с горы Парашка, спасатели снесли ее и передали медикам.