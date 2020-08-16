В Сумах спасали мужчину, который "нанизался" на арматуру

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87187 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102570 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127764 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107883 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128073 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101413 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102209 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Сумах спасали мужчину, который "нанизался" на арматуру

В Сумах спасали мужчину, который "нанизался" на арматуру

Киев  •  УНН

 • 15931 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Сумах спасатели оказывали помощь человек, который наткнулся на арматуру, которая поддерживала дерево на клумбе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Сумской области.

"15 августа в 12:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, на ул. Привокзальной областного центра мужчина, 1981 г.р. рукой нанизался на металлическую арматуру, которая веревкой поддерживала тую на клумбе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью механизированного специнструмента спасатели срезали участок арматуры, державший руку и передали пострадавшего медработникам, которые доставили его в больницу.

Напомним, на Львовщине женщина травмировала ногу спускаясь с горы Парашка, спасатели снесли ее и передали медикам.

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