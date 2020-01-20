В Полтаве правоохранителя задержали на взятке в 1,5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований задержали в Полтаве полицейского на получении взятки в размере 1500 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве задержали оперуполномоченного Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 1500 долларов (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, правоохранитель рассматривая заявление о возможном самовольном захвате земельного участка местным предпринимателем, при строительстве заведения общественного питания, потребовал от последнего оплатить 1500 долларов. В случае отказа обещал внести сведения, изложенные в заявлении, в ЕРДР и привлечь предпринимателя к уголовной ответственности.
Напомним, во время получения неправомерной выгоды в городе Сарны Ровенской области задержан на получении взятки руководитель одного из следственных подразделений полиции Житомирской области.