В Полтаве правоохранителя задержали на взятке в 1,5 тыс. долларов

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве задержали оперуполномоченного Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 1500 долларов (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранитель рассматривая заявление о возможном самовольном захвате земельного участка местным предпринимателем, при строительстве заведения общественного питания, потребовал от последнего оплатить 1500 долларов. В случае отказа обещал внести сведения, изложенные в заявлении, в ЕРДР и привлечь предпринимателя к уголовной ответственности.

Напомним, во время получения неправомерной выгоды в городе Сарны Ровенской области задержан на получении взятки руководитель одного из следственных подразделений полиции Житомирской области.