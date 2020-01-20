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У Полтаві правоохоронця затримали на хабарі у розмірі 1,5 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань затримали у Полтаві поліцейського на отриманні хабара у розмірі 1 500 доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Полтаві правоохоронця затримали на хабарі у розмірі 1,5 тис. доларів

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, затримали оперуповноваженого Київського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець розглядаючи заяву про можливе самовільне захоплення земельної ділянки місцевим підприємцем, під час будівництва закладу громадського харчування, висунув вимогу останньому сплатити 1500 доларів. У разі відмови обіцяв внести відомості, викладені у заяві, до ЄРДР та притягнути підприємця до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, під час отримання неправомірної вигоди у місті Сарни на Рівненщині затримано на одержанні хабара керівника одного зі слідчих підрозділів поліції Житомирщини.

Українські Національні Новини

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