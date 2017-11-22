В Полтаве избили судью местного суда

Судья Гольник, на своей странице в Facebook сообщила о нападении и позвала на помощь.

По данным полиции, около 17:45 в полицию поступило сообщение об избиении в парке одного из судей местного суда. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, двое неизвестных возле автостоянки Хозяйственного суда Одесской области напали на судью Малярчук Ирину.