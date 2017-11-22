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У Полтаві побили суддю місцевого суду

У Полтаві побили суддю місцевого суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Полтаві невідомі побили суддю місцевого суду Ларису Гольник, поліція встановлює обставини події, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

Суддя Гольник, на своїй сторінці у Facebook повідомила про напад та покликала на допомогу.

За даними поліції, близько 17:45 до поліції надійшло повідомлення про побиття в парку одного з суддів місцевого суду. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці з’ясовують обставини події.

Як повідомляв УНН, двоє невідомих біля автостоянки Господарського суду Одеської області здійснили напад на суддю Малярчук Ірину.

Українські Національні Новини

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