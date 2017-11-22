У Полтаві побили суддю місцевого суду

Суддя Гольник, на своїй сторінці у Facebook повідомила про напад та покликала на допомогу.

За даними поліції, близько 17:45 до поліції надійшло повідомлення про побиття в парку одного з суддів місцевого суду. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці з’ясовують обставини події.

Як повідомляв УНН, двоє невідомих біля автостоянки Господарського суду Одеської області здійснили напад на суддю Малярчук Ірину.