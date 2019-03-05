В Полтаве неизвестный избил мужчину металлической палкой и ограбил
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Полтаве частного предпринимателя избили и ограбили возле дома, в котором он проживает. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина, 1993 года рождения, возвращался домой около одиннадцати часов вечера, когда на него напал неизвестный. Злоумышленник несколько раз ударил жертву по голове металлической трубой. Мужчина потерял сознание после чего преступник забрал у него деньги и золотую цепочку. После чего скрылся с места преступления.
Потерпевшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Начато досудебное расследование в связи с разбойным нападением и покушением на убийство.
Напомним, ранее в Черниговской области задержали рецидивиста за побои шваброй.