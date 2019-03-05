У Полтаві невідомий побив чоловіка металевою палицею і пограбував
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Полтаві приватного підприємця побили і пограбували біля будинку, в якому він проживає. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Чоловік, 1993 року народження, повертався додому близько одинадцятої години вечора, коли на нього напав невідомий. Зловмисник кілька разів ударив жертву по голові металевою трубою. Чоловік знепритомнів після чого злочинець забрав у нього гроші і золотий ланцюжок. Після чого зник з місця злочину.
Потерпілого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.
Розпочато досудове розслідування у зв'язку з розбійним нападом і замахом на вбивство.
Нагадаємо, раніше в Чернігівській області затримали рецидивіста за побої шваброю .