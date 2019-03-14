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В польском Сейме открыли выставку, посвященную Амине Окуевой

Киев • УНН

 • 8489 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В польском парламенте открыли выставку, посвященную Амине Окуевой, украинско-чеченской военнослужащей, участницы Революции Достоинства, погибшей во время покушения 30 октября 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

В польском Сейме открыли выставку, посвященную Амине Окуевой

Выставка в Сейме организована по инициативе посла Украины в Польше Андрея Дещицы и польского депутата Малгожаты Госевской. Почетным патроном мероприятия стал вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий. На открытии выставки присутствовала мама Амины Окуевой Ирина Каминская. Ранее выставка была представлена в Верховной Раде Украины.

"В годовщину российской агрессии в Украине мы открываем выставку, посвященную одной из героинь борьбы за свободу и независимость Украины", - заявил вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий, открывая выставку, посвященную Амине Окуевой, украинский-чеченской военной, участнице Революции Достоинства, погибшей в покушении 30 октября 2017. "Мы гордимся тем, что показываем эту выставку и говорим о символической для Украины фигуре, а также, что эта необычная женщина имела родственные связи с Польшей", - добавил Рышард Терлецький.

Депутат Малгожата Госевская, соорганизатор выставки, обратила внимание, что Амина Окуева стала символом борьбы за свободу, достоинство и независимость украинского государства, а также знакома, благодаря сопротивлению агрессивной политике России. Малгожата Госевская напомнила, что прошло пять лет со времен трагических событий на Майдане, аннексии Крыма и вспышки войны на Донбассе. "Подготовлен специальный отчет, который показывает преступления и жертвы войны в Украине. Его передано в Международный уголовный суд в Гааге, где он ожидает рассмотрения", - заявила польский депутат.

Амина Окуева была добровольцем во второй войне за независимость Чечни. Во время Революции Достоинства на Евромайдане в Киеве она стала врачом демонстрантов. Оттуда она попала на фронт на Донбассе, где служила снайпером. На нее и ее мужа Адама Осмаева были совершены два покушения. Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в результате обстрела ее автомобиля. Она имела также польское происхождение. Ее бабушка и дедушка стали жертвами сталинских репрессий, а после ссылки в Сибирь поселились на Кавказе. Амина Окуева подчеркивала, что польский и чеченский народы объединяет давняя традиция борьбы за свою независимость и независимость от России.

Напомним, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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