У польському Сеймі відкрили виставку, присвячену Аміні Окуєвій

Виставку в Сеймі зорганізовано з ініціативи посла України в Польщі Андрія Дещиці та польської депутатки Малґожати Ґосєвської. Почесним патроном заходу став віце-маршал Сейму Ришард Терлєцький. На відкритті виставки була присутньою мама Аміни Окуєвої Ірина Камінська. Раніше виставка була представлена у Верховній Раді України.

"У роковини російської агресії в Україні ми відкриваємо виставку, присвячену одній з героїнь боротьби за свободу і незалежність України", – заявив віце-маршал Сейму Ришард Терлєцький, відкриваючи виставку, присвячену Аміні Окуєвій, українсько-чеченській військовій, учасниці Революції Гідності, що загинула у замаху 30 жовтня 2017 року. "Ми пишаємося тим, що показуємо цю виставку і говоримо про символічну для України постать, а також, що ця незвичайна жінка мала родинні зв’язки з Польщею", – додав Ришард Терлєцький.

Депутатка Малґожата Ґосєвська, співорганізаторка виставки, звернула увагу, що Аміна Окуєва стала символом боротьби за свободу, гідність і незалежність української держави, а також знаком спротиву агресивній політиці Росії. Малґожата Ґосєвська нагадала, що минає п’ять років від трагічних подій на Майдані, анексії Криму та спалаху війни на Донбасі. "Підготовлено спеціальний звіт, який показує злочини і жертви війни в Україні. Його передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де він чекає на розгляд", – заявила польська депутатка.

Аміна Окуєва була добровольцем у другій війні за незалежність Чечні. Під час Революції Гідності на Євромайдані в Києві вона стала лікарем демонстрантів. Звідти вона потрапила на фронт на Донбасі, де служила снайпером. На неї та її чоловіка Адама Осмаєва були скоєні два замахи. Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу її автомобіля. Вона мала також польське походження. Її бабуся й дідусь стали жертвами сталінських репресій, а після заслання в Сибір оселилися на Кавказі. Аміна Окуєва підкреслювала, що польський та чеченський народи об’єднує давня традиція боротьби за свою незалежність і незалежність від Росії.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.