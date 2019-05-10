В польских Татрах выпал снег

Сообщается, что утром в среду жители сёл близ южного города Закопане, что находится на юге Польши, с удивлением обнаружили, что столбики на их термометрах опустились до непривычных для мая -3 градусов по Цельсию.

Вчера, 8 мая, в окрестностях вершины Каспровы-Верх образовались сугробы высотой до полутора метров, был объявлен второй уровень лавинной опасности.

Напомним, на северо-западе Турции выпал снег, уровень покрова достиг 6 см.