Турцию засыпало снегом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 73821 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100242 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103104 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104827 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128444 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Турцию засыпало снегом

Турцию засыпало снегом

Киев  •  УНН

 • 14364 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На северо-западе Турции выпал снег, уровень покрова достиг 6 см. Об этом сообщает CNN Turk, передает УНН.

"Снежный сюрприз в мае в Улудаге. Толщина снега достигала 6 сантиметров", - сообщает издание.

Туристические объекты на горе Улудаг, которая зимой является известным лыжным курортом, уже закрыты, катание прекращено в связи с завершением сезона. Но снег, выпавший вновь, привлек туристов. Люди едут на гору, чтобы насладиться пейзажами.

Согласно информации, полученной от органов управления метеорологии, в регионе температура воздуха снизится до минус 10 градусов Цельсия.

Как сообщал УНН, в День памяти и примирения в Украине пройдут дожди.

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