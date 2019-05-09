Турцию засыпало снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На северо-западе Турции выпал снег, уровень покрова достиг 6 см. Об этом сообщает CNN Turk, передает УНН.
"Снежный сюрприз в мае в Улудаге. Толщина снега достигала 6 сантиметров", - сообщает издание.
Туристические объекты на горе Улудаг, которая зимой является известным лыжным курортом, уже закрыты, катание прекращено в связи с завершением сезона. Но снег, выпавший вновь, привлек туристов. Люди едут на гору, чтобы насладиться пейзажами.
Согласно информации, полученной от органов управления метеорологии, в регионе температура воздуха снизится до минус 10 градусов Цельсия.
Как сообщал УНН, в День памяти и примирения в Украине пройдут дожди.