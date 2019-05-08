В День памяти и примирения в Украине пройдут дожди

"8 мая в Украине дожди, местами грозы, ночью в Карпатах мокрый снег, лишь днем в большинстве районов Правобережья без существенных осадков", - сообщили синоптики.

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Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории 6-11° тепла; днем 12-17°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 18-23°, в Луганской области до 26°.

Напомним, на 8 мая в Украине объявили штормовое предупреждение.