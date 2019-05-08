На День пам'яті та примирення в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні у середу, 8 травня, пройдуть дощі, місцями можливі грози, у Карпатах - мокрий сніг. Температура повітря вдень сягатиме від 17 по 26 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8 травня в Україні дощі, подекуди грози, вночі в Карпатах мокрий сніг, лише вдень в більшості районів Правобережжя без істотних опадів", - повідомили синоптики.
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Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східній частині вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°, на решті території 6-11° тепла; вдень 12-17°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 18-23°, на Луганщині до 26°.
Нагадаємо, на 8 травня в Україні оголосили штормове попередження.