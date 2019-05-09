Туреччину засипало снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см. Про це повідомляє CNN Turk, передає УНН.
"Сніговий сюрприз в травні в Улудазі. Товщина снігу сягала 6 сантиметрів", - повідомляє видання.
Туристичні об'єкти на горі Улудаг, яка взимку є відомим лижним курортом, вже закриті, катання припинено в зв'язку з завершенням сезону. Але сніг, що випав знову, привабила туристів. Люди їдуть на гору, щоб насолодитися краєвидами.
Згідно з інформацією, отриманою від органів управління метеорології, в регіоні температура повітря знизиться до мінус 10 градусів Цельсія.
Як повідомляв УНН, в День пам'яті і примирення в Україні пройдуть дощі.