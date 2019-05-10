У польських Татрах випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У польських Татрах випав сніг, передає УНН з посиланням на Euronews.
Повідомляється, що вранці в середу жителі сіл поблизу південного міста Закопане, що знаходиться на півдні Польщі, з подивом виявили, що стовпчики на їх термометрах опустилися до незвичних для травня -3 градусів за Цельсієм.
Вчора, 8 травня, в околицях вершини Каспрови-Верх утворилися замети заввишки до півтора метрів, був оголошений другий рівень лавинної небезпеки.
Нагадаємо, на північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см.