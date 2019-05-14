В Польше собираются построить атомную электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский сообщил о подготовке к строительству атомной электростанции на Поморье в Польше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
"Инвестиционный цикл атомной электростанции длится около 10 лет, но перед этим несколько лет идут подготовительные работы. Мы в Польше уже многие вещи сделали. Создано акционерное общество PGE EJ 1, которое занимается подготовкой, уже определены места в регионе Поморья, местная общественность в этих местах уже практически подготовлена к такому строительству. Ее представители ознакомились с работой атомных электростанций в других местах, и в результате мы получили общественное согласие на строительство", - отметил польский министр.
Тхужевский подчеркнул, что строительство атомной электростанции стоит дороже, чем обычной. Наряду с этим она требует меньше топлива и обходится дешевле в эксплуатации, чем, к примеру, угольная электростанция.
Польское правительство планирует завершить строительство атомной электростанции до 2033 года.
Напомним, в апреле прошлого года в “Энергоатоме” заявили, что ожидают утверждения тендерной документации, необходимой для проведения конкурса по определению частного партнера по проекту “Энергетический мост ”Украина-ЕС“.