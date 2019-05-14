У Польщі збираються побудувати атомну електростанцію

"Інвестиційний цикл атомної електростанції триває близько 10 років, але перед цим кілька років йдуть підготовчі роботи. Ми в Польщі вже багато речей зробили. Створено акціонерне товариство PGE EJ 1, яке займається підготовкою, вже визначені місця в регіоні Помор'я, місцева громадськість у цих місцях вже практично підготовлена до такого будівництва. Її представники ознайомилися з роботою атомних електростанцій в інших місцях, і в результаті ми отримали згоду громадськості на будівництво", - зазначив польський міністр.

Тхужевський підкреслив, що будівництво атомної електростанції коштує дорожче, ніж звичайної. Поряд з цим вона вимагає менше палива і обходиться дешевше в експлуатації, ніж, наприклад, вугільна електростанція.

Польський уряд планує завершити будівництво атомної електростанції до 2033 року.

Нагадаємо, у квітні минулого року в "Енергоатомі" заявили, що очікують затвердження тендерної документації, необхідної для проведення конкурсу з визначення приватного партнера по проекту "Енергетичний міст "Україна-ЄС".