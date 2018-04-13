Энергомост Украина-ЕС: "Энергоатом" ждет тендерную документацию для выбора партнера

“В ближайшее время ожидаем утверждения Кабинетом министров тендерной документации, необходимой для проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по проекту ”Энергетический мост “Украина-ЕС”. Одним из пунктов данной документации является порядок допуска “Энергоатома” к межгосударственному сечению (совокупность межгосударственных линий электропередачи, соединяющих ОЭС Украины с энергосистемами других государств, — ред.) на 20 лет с целью беспрепятственного экспорта электроэнергии в течение указанного периода“, - отметил Недашковский.

Он также добавил, что в течение этого года планируется также провести необходимые консультации с Секретариатом Энергетического Сообщества по этому проекту.

Кульчик подчеркнула, что проект “Энергетический мост ”Украина-ЕС“ является одним из приоритетов Kulczyk Investments.

“Он имеет большое значение не только в экономическом, но и в политическом контексте. Украина является очень важным компонентом для обеспечения энергетической стабильности Европы. Польша нуждается в украинской электроэнергии, в свою очередь Украина нуждается в Польше для дальнейшей энергетической интеграции с ЕС. Уверена в успешной реализации этого проекта”, - подчеркнула она.

При этом, член правления компании Polenergia International S.àr.l. Гжегож Станиславский сообщил, что в июне текущего года ожидается обнародование рапорта Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), содержащий рекомендации по обеспечению энергетической безопасности стран Балтии.

“Мы работаем над тем, чтобы в рапорте ENTSO-E была отражена возможность использования энергомоста Украина-ЕС в качестве одного из действенных инструментов повышения энергетической безопасности балтийских стран и их дальнейшей интеграции в энергосистемы ЕС путем создания перемычки между энергомостом и энергосистемой Литвы. Весомым аргументом в пользу скорейшей реализации проекта остается также прогноз относительно системного дефицита электроэнергии в Польше, после 2025 года, который ожидается в объеме около 9000 МВт установленной мощности”, - добавил Станиславский.

Справка УНН.

В рамках проекта “Энергетический мост ”Украина-Европейский Союз“ предусматривается осуществление экспорта электроэнергии с энергоблока №2 Хмельницкой АЭС по 2 направлениям: через обновления ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также действующей линией на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. Это позволит добавить 1000 МВт атомной электроэнергии к существующему экспортному потенциалу Бурштынского острова, который сегодня обеспечивается исключительно тепловой генерацией (550 МВт).

Проект не требует бюджетного финансирования ни на одном из этапов его реализации. Все мероприятия, предусмотренные в его рамках, будут финансироваться за счет собственных средств частного партнера.

Напомним, “Энергоатом” и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.