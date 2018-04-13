Енергоміст Україна-ЄС: "Енергоатом" очікує на тендерну документацію для обрання партнера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. “Енергоатом” очікує на якнайшвидше затвердження Кабміном тендерної документації, необхідної для проведення конкурсу з визначення приватного партнера за проектом “Енергетичний міст “Україна-ЄС”. Про це повідомив президент “Енергоатому” Юрій Недашковський у ході зустрічі із членом наглядової ради, співвласницею компанії Kulczyk Investments s. a. Домінікою Кульчик, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Найближчим часом очікуємо на затвердження Кабінетом міністрів тендерної документації, необхідної для проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства за проектом “Енергетичний міст „Україна-ЄС“. Одним з пунктів згаданої документації є порядок допуску „Енергоатома“ до міждержавного перетину (сукупність міждержавних ліній електропередачі, що з’єднують ОЕС України з енергосистемами інших держав, — ред.) на 20 років з метою безперешкодного експорту електричної енергії протягом зазначеного періоду”, — зазначив Недашковський.
Він також додав, що протягом цього року планується також провести необхідні консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо цього проекту.
Кульчик підкреслила, що проект “Енергетичний міст “Україна-ЄС” є одним з пріоритетів Kulczyk Investments.
“Він має велике значення не лише в економічному, але й в політичному контексті. Україна є дуже важливим компонентом для забезпечення енергетичної стабільності Європи. Польща потребує української електричної енергії, у свою чергу Україна потребує Польщі для подальшої енергетичної інтеграції з ЄС. Впевнена в успішній реалізації цього проекту”, — наголосила вона.
При цьому, член правління компанії Polenergia International S.àr.l. Гжегож Станіславський повідомив що у червні поточного року очікується оприлюднення рапорту Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), який міститиме рекомендації щодо забезпечення енергетичної безпеки країн Балтії.
“Ми працюємо над тим, щоб у рапорті ENTSO-E була відображена можливість використання енергомосту Україна-ЄС у якості одного з дієвих інструментів підвищення енергетичної безпеки балтійських країн та їхньої подальшої інтеграції до енергосистеми ЄС шляхом створення перемички між енергомостом та енергосистемою Литви. Вагомим аргументом на користь якнайшвидшої реалізації проекту лишається також прогноз щодо системного дефіциту електроенергії у Польщі, який після 2025 року очікується в обсязі близько 9 тисяч МВт встановленої потужності”, — додав Станіславський.
Довідка УНН.
В рамках проекту “Енергетичний міст “Україна-Європейський Союз” передбачається здійснення експорту електроенергії з енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС за 2 напрямками: через поновлення ЛЕП 750 кВ на Жешув, а також діючою лінією на ПС Альбертирша (Угорщина) після модернізації Західноукраїнської підстанції. Це дасть змогу додати 1000 МВт атомної електроенергії до існуючого експортного потенціалу Бурштинського острову, який на сьогодні забезпечується виключно тепловою генерацією (550 МВт).
Проект не потребує бюджетного фінансування на жодному з етапів його реалізації. Усі заходи, передбачені в його рамках, фінансуватимуться за рахунок власних коштів приватного партнера.
Нагадаємо, “Енергоатом” та Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні.