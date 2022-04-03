В Польше заявили о готовности для размещения ядерного оружия США на своей территории

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“Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил он.

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По его словам, в настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться”. Он также подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.

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Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО намеревался выйти с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.

Украинская сторона заявила, что приветствует мирные инициативы, предложенные Польшей, однако они не должны замораживать конфликт.