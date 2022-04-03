У Польщі заявили про готовність для розміщення ядерної зброї США на своїй території
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Варшава заявила про готовність для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива в першу чергу повинна виходити від Сполучених Штатів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, передає УНН.
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“Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви”, - заявив він.
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За з його словами, в даний час таке питання не стоїть, “однак це може скоро змінитися”. Він також підкреслив, що ініціатива повинна виходити від американців.
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Президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО мав намір вийти з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну.
Українська сторона заявила, що вітає мирні ініціативи, запропоновані Польщею, однак вони не повинні заморожувати конфлікт.