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В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов из беларуси: среди фигурантов дела есть украинцы

В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов из беларуси: среди фигурантов дела есть украинцы

Киев • УНН

 • 840127 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Польше задержано более 20 пособников нелегальных мигрантов во время проведения международной операции. Об этом сообщает пограничная охрана Польши, сообщает УНН.

Цитата

"В среду, 7 декабря, спецслужбами Польши, Эстонии, Германии, Литвы и Латвии в рамках совместной операции была ликвидирована преступная сеть, занимавшаяся организацией незаконного пересечения государственной границы из беларуси в страны Евросоюза. Мероприятия проводились в рамках целевой группы Европола, созданной для борьбы с сетями незаконного ввоза мигрантов, действующими на границе ЕС с беларусью", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сначала сотрудники пограничной службы Надбужанского отряда задержали 51-летнего гражданина Польши – организатора нелегальной миграции из беларуси. Человек является владельцем фирмы такси и сдавал в аренду автомобили для перевозки нелегальных мигрантов. В отношении него прокурором были применены меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета на выезд из страны.

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«При этом сотрудники Надбужанского погранотряда уже задержали в общей сложности 23 человека (8 граждан Польши, 9 граждан Украины, 2 гражданина Туниса, 2 гражданина Грузии, 1 гражданина Ирака, 1 гражданина беларуси), которые являлись членами международной организованной преступной группы, направленные на организацию незаконного пересечения государственной границы иностранцами с территории беларуси и Литвы в Польшу и далее в страны Западной Европы…», - отмечается в сообщении.

К 15 лицам применена мера пресечения в виде временного заключения, а к остальным - меры в виде полицейского надзора, запрета на выезд из страны и поручительств.

Сообщается, что доход преступной группы (всего задержано 60 человек) оценивается примерно в 16 млн евро.

Мигранты платили до 15 000 евро за полную услугу по контрабанде из страны происхождения через россию и беларусь в Германию или Великобританию. По данным польских пограничников, платежы, а также расчеты с водителями, перевозившими нелегалов, производилось через подпольную финансовою систему Хавала.

«Члены преступной группы вербовали водителей, в основном граждан Украины, через интернет-форумы и социальные сети. Мигрантов часто перевозят в опасных для жизни условиях в переполненных транспортных средствах, в рефрижераторах или даже в ограниченном пространстве транспортных средств», - говориться в сообщении.

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