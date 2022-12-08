У Польщі затримали понад 20 пособників нелегальних мігрантів з білорусі: серед фігурантів справи є українці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Польщі затримали понад 20 пособників нелегальних мігрантів під час проведення міжнародної операції. Про це повідомляє прикордонна охорона Польщі, повідомляє УНН.
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«У середу, 7 грудня, спецслужбами Польщі, Естонії, Німеччини, Литви та Латвії в межах спільної операції було ліквідовано злочинну мережу, яка займалася організацією незаконного перетину державного кордону з білорусі до країн Євросоюзу. Заходи проводились у межах цільової групи Європолу, створеної для боротьби з мережами незаконного ввезення мігрантів, які діють на кордоні ЄС з білоруссю», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що спочатку співробітники прикордонної служби Надбужанського загону затримали 51-річного громадянина Польщі – організатора нелегальної міграції з білорусі. Чоловік є власником фірми таксі та здавав в оренду автомобілі для перевезення нелегальних мігрантів. Стосовно нього прокурором були застосовані запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони на виїзд з країни.
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«При цьому співробітники Надбужанського прикордонного загону вже затримали загалом 23 особи (8 громадян Польщі, 9 громадян України, 2 громадянин Тунісу, 2 громадянин Грузії, 1 громадянина Іраку, 1 громадянина білорусі), які були членами міжнародної організованої злочинної групи, спрямовані на організацію незаконного перетину державного кордону іноземцями з території білорусі та Литви до Польщі і далі до країн Західної Європи…» - наголошується в повідомленні.
До 15 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового ув'язнення, а до інших - заходи у вигляді поліцейського нагляду, заборони на виїзд з країни та порук.
Повідомляється, що дохід злочинної групи (загалом затримано 60 осіб) оцінюється приблизно в 16 млн євро.
Мігранти платили до 15 000 євро за повну послугу з контрабанди з країни походження через росію та білорусь до Німеччини чи Великої Британії. За даними польських прикордонників, платежі, а також розрахунки з водіями, які перевозили нелегалів, здійснювалося через підпільну фінансову систему Хавала.
«Члени злочинної групи вербували водіїв, переважно громадян України, через інтернет-форуми та соціальні мережі. Мігрантів часто перевозять у небезпечних для життя умовах у переповнених транспортних засобах, у рефрижераторах або навіть у обмеженому просторі транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.