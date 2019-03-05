В Польше задержали мужчину, который направил письма с угрозами 10 руководителям городов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Задержанный в понедельник, 4 марта, 28-летний мужчина признался в передаче 10 писем с угрозами мэрам польских городов и экс-президенти Польши Леху Валенсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Сегодня задержанного должны формально допросить. Жителя Кракова задержали в понедельник утром в Варшаве.
В пятницу мэр Кракова Яцек Майхровский получил письмо с угрозами и патроном от огнестрельного оружия. В понедельник, 4 марта, подобные посылки получили Лех Валенса и мэры ряда городов - Богдан Вента в городе Кельце, Анна Здановская в Лудзе и Тадуеш Ференц в Ряшеве.
Конверт, в котором была пуля от пистолета и белый порошок, получил в понедельник мэр города Кельце Богдан Вента. Затем эту информацию подтвердила Свентокшиская полиция.
Также по словам подкарпатской полиции, в понедельник утром посылку получили в администрации города Ряшева. В ней было письмо с угрозами мэру города. "Внутри был тоже патрон со стреляным капсюлем. Мэра Ференца уже допросили по этому делу. Ведется также производства в связи с угрозами", - сообщили в полиции.
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В понедельник письмо с угрозами получили также в лудзький городской управе. В посылке была тоже фотография с мэрами нескольких десятков польских городов. Внутри была тоже пуля. Полиция изъяла посылку. Среди фотографий было тоже фото убитого в январе мэра Гданьска Павла Адамовича с подписью "game over".
О полученном письме на своей странице в социальной сети сообщил в понедельник тоже экс-президент Польши Лех Валенса. "Того, кто прислал мне сегодня пулю с заявлением, что уменя есть 7 дней жизни, если не откажусь от своей политической деятельности, информирую, что такие тексты только меня укрепляют в дальнейшей деятельности. Никогда никто меня не запугал и не испугает. До свидания, герою. Я боюсь только Господа Бога и немного свою жену", - написал Валенса.