У Польщі затримали чоловіка, який надіслав листи з погрозами 10 очільникам міст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Затриманий у понеділок, 4 березня, 28-річний чоловік зізнався у надсиланні 10 листів з погрозами мерам польських міст та екс-президента Польщі Лєха Валенси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
Сьогодні затриманого мають формально допитати. Жителя Кракова затримали у понеділок вранці у Варшаві.
У п’ятницю мер Кракова Яцек Майхровський отримав листа з погрозами та набоєм від вогнепальної зброї. У понеділок, 4 березня, подібні посилки отримали Лєх Валенса та мери ряду міст – Боґдан Вента у місті Кєльце, Ганна Здановська у Лудзі і Тадуеш Ференц у Ряшеві.
Конверт, у якому була куля від пістолета та білий порошок, отримав у понеділок мер міста Кєльце Боґдан Вента. Потім цю інформацію підтвердила свєнтокшиська поліція.
Також за словами підкарпатської поліції, у понеділок вранці посилку отримали в адміністрації міста Ряшева. У ній був лист із погрозами меру міста. "Всередині був теж набій зі стріляним капсулем. Мера Ференца вже допитали у цій справі. Ведеться також провадження у зв’язку із погрозами", – повідомили у поліції.
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У понеділок лист з погрозами отримали також у лудзькій міській управі. У посилці була теж світлина із мерами кільканадцяти польських міст. Всередині була теж куля. Поліція вилучила посилку. Серед світлин було теж фото вбитого у січні мера Ґданська Павела Адамовича з підписом "game over".
Про отриманий лист на своїй сторінці у соціальній мережі поінформував у понеділок теж екс-президент Польщі Лєх Валенса. "Того, хто надіслав мені сьогодні кулю із заявою, що я маю 7 днів життя, якщо не відмовлюся від своє політичної діяльності, інформую, що такі тексти тільки мене зміцнюють у подальшій діяльності. Ніколи ніхто мене не залякав і не залякає. До побачення, герою. Я боюся тільки Господа Бога і трохи своєї дружини", – написав Валенса.