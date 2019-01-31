МВС Польщі надало звіт про роботу поліції щодо вбивства мера Гданська

"Я останній, хто хотів би ухилятися від політичної відповідальності в контексті мого нагляду над поліцією. У той же час у мене немає сумнівів, що ті заходи, які робилися поліцією, були з однієї з таких, які відповідають всім вимогам. З іншого боку, в цій справі не вистачило елемента хорошого обміну інформацією і зіставлення фактів", - зазначив глава МВС Польщі.

Міністр додав, що в даний час поліція розслідує можливі помилки, які могли бути допущені в цій справі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій повідомив, що в Сеймі найближчим часом будуть представлені останні результати розслідування вбивства П. Адамовича.



