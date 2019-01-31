МВД Польши предоставило отчет о работе полиции по убийству мэра Гданьска
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский представил в Сейме отчет о работе полиции в деле об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает Польское Радио, передает УНН.
"Я последний, кто хотел бы уклоняться от политической ответственности в контексте моего надзора над полицией. В то же время у меня нет сомнений, что те меры, которые предпринимались полицией, были с одной такими, которые отвечают всем требованиям. С другой стороны, в этом деле не хватило элемента хорошего обмена информацией и сопоставления фактов", - отметил глава МВД Польши.
Министр добавил, что в настоящее время полиция расследует возможные ошибки, которые могли быть допущены в этом деле.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в Сейме в ближайшее время будут представлены последние результаты расследования убийства П. Адамовича.