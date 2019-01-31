МВД Польши предоставило отчет о работе полиции по убийству мэра Гданьска

"Я последний, кто хотел бы уклоняться от политической ответственности в контексте моего надзора над полицией. В то же время у меня нет сомнений, что те меры, которые предпринимались полицией, были с одной такими, которые отвечают всем требованиям. С другой стороны, в этом деле не хватило элемента хорошего обмена информацией и сопоставления фактов", - отметил глава МВД Польши.

Министр добавил, что в настоящее время полиция расследует возможные ошибки, которые могли быть допущены в этом деле.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в Сейме в ближайшее время будут представлены последние результаты расследования убийства П. Адамовича.



