В Польше предложили создать международную комиссию для расследования зверств оккупантов в Киевской области

Детали

"Буча, Ирпень, Гостомель, Мотыжин — названия местностей, которые каждый из нас, наверное, запомнит на всю жизнь. Россияне совершили преступления геноцида. (...) Преступление геноцида должно быть наказано, его нужно должным образом описать, задокументировать и судить. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", — сказал Моравецкий.

Премьер-министр добавил, что в состав этой комиссии войдут врачи, юристы и другие эксперты.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Zbrodnia ludobójstwa musi zostać ukarana, musi zostać we właściwy sposób opisana, udokumentowana i osądzona. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni.

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людей со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.