У Польщі запропонували створити міжнародну комісію для розслідування звірств окупантів на Київщині

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"Буча, Ірпінь, Гостомель, Мотижин — назви місцевостей, які кожен із нас, напевно, запам’ятає на все життя. Росіяни вчинили злочини геноциду. (...) Злочин геноциду має бути покараний, його потрібно належним чином описати, задокументувати та судити. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", — сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр додав, що до складу цієї комісії увійдуть лікарі, юристи та інші експерти.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Zbrodnia ludobójstwa musi zostać ukarana, musi zostać we właściwy sposób opisana, udokumentowana i osądzona. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni.

Нагадаємо

2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.