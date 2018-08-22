В Польше ответили Климкину на комментарий о председателе Украинского общества

“Если Министерство иностранных дел Украины воспринимает это как преследование, а я напомню, что я только защищаю память убитых в результате украинского геноцида 130 тыс. поляков, и доброе имя Армии краевой, Крестьянские батальоны и Польской подпольной государства. Если это называют преследованием, то отношения складываются тяжело”, — заявил Чарнек.

Он добавил, что надеется, что “это только отдельные высказывания”.

Ранее Павел Климкин, комментируя производство по Куприяновичу, заявил, что МИД Украины “категорически против того, чтобы судебный механизм использовался для преследования одного из ведущих деятелей украинской общины Польши”.

“Для нас Украина является партнером, украинцы — наши друзья, сотрудники, мы вместе живем, дружим. Развитие украинского государства нам очень важно, но мы никогда не позволим релятивизировать историю. Противодействие этой релятивизации и противодействие процветанию бандеризму в Западной Украине не является никаким преследованиям любого украинца”, — добавил польский воевода.

Как сообщал УНН, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие в отношении слов председателя Украинского общества Григория Куприяновича о украинцах, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Так, люблинский воевода Чарнек 10 июля призвал польскую прокуратуру изучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году, с событиями на Волыни 1943 года.