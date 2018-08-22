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У Польщі відповіли Клімкіну на коментар щодо голови Українського товариства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, відповідаючи на критику міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо відкриття кримінального провадження проти голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, заявив, що “захищає пам’ять убитих внаслідок українського геноциду”, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

У Польщі відповіли Клімкіну на коментар щодо голови Українського товариства

“Якщо Міністерство закордонних справ України сприймає це як переслідування, а я нагадаю, що я тільки захищаю пам’ять убитих внаслідок українського геноциду 130 тис. поляків, і добре ім’я Армії крайової, Батальйонів хлопських і Польської підпільної держави. Якщо це називають переслідуванням, то взаємини складаються важко”, — заявив Чарнек.

Він додав, що має надію, що “це тільки окремі висловлювання”.

Раніше Павло Клімкін, коментуючи провадження щодо Купріяновича, заявив, що МЗС України “категорично проти того, щоб судовий механізм використовувався для переслідування одного з провідних діячів української громади Польщі”.

“Для нас Україна є партнером, українці — наші друзі, співпрацівники, ми разом живемо, дружимо. Розвиток української держави нам дуже важливий, однак ми ніколи не дозволимо релятивізувати історію. Протидія цій релятивізації та протидія процвітанню бандеризму в Західній Україні не є жодним переслідуванням будь-якого українця”, — додав польський воєвода.

Як повідомляв УНН, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів голови Українського товариства Григорія Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

Так, люблінський воєвода Чарнек 10 липня закликав польську прокуратуру вивчити слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав у Сагрині. На думку люблінського воєводи, Купріянович своїми словами прирівнює події, що сталися в Сагрині в 1944 році до подій на Волині 1943 року.

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