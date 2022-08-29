В Польше открыли кольцевой перекресток имени генерала армии УНР Безручко

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«Теперь украинцы и поляки будут иметь еще одно место, которое сплачивает нас в общей победе. Вместе с польскими друзьями в городе Ольштын открыли кольцевой перекресток имени Генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Это действительно историческое событие, и я благодарен другу Украины Маршалу Сената Республики Польша Томашу Гродзкому за возможность присутствовать в такой выдающийся день», - говорится в сообщении.



Детали

По его словам, Марко Безручко - фигура, объединяющая наши народы и неразрывно связанная с Варшавской битвой - одной из важнейших, победоносных битв в истории Польши и всей Европы.

«Человек, в 1920 году боролся за свободную Польшу, за свободную Украину и свободную от большевизма и коммунизма Европу. И сегодняшнее событие – это еще один пример того, как многое Украина и Польша могут достичь, когда они вместе», - заявил Стефанчук.

Дополнение

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прогнозирует начало работ по замене советского герба на трезубец на монументе "Батькивщина-Мать" на Печерских холмах столицы не раньше следующего лета.