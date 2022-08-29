У Польщі відкрили кільцеве перехрестя імені генерала армії УНР Безручка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук взяв участь у відкритті кільцевого перехрестя імені генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка у місті Ольштин (Польща). Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Відтепер українці та поляки матимуть ще одне місце, яка згуртовує нас у спільній перемозі. Разом з польськими друзями у місті Ольштин відкрили кільцеве перехрестя імені Генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Це справді історична подія і я вдячний другу України Маршалу Сенату Республіки Польща Томашу Гродзькому за можливість бути присутнім в такий визначний день», - ідеться у повідомленні.
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За його словами, Марко Безручко - постать, яка об’єднує наші народи і нерозривно пов’язана з Варшавскою битвою - однією з найважливіших, переможних битв в історії Польщі та всієї Європи.
«Людина, яка у 1920 році боролась за вільну Польщу, за вільну Україну і вільну від більшовизму та комунізму Європу. І сьогоднішня подія - це ще один приклад того, як багато Україна та Польща можуть досягнути, коли вони разом», - заявив Стефанчук.
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