Мінкульт прогнозує початок робіт з заміни герба на "Батьківщині-Матері" не раніше наступного літа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прогнозує початок робіт з заміни радянського герба на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" на Печерських пагорбах столиці не раніше наступного літа. Про це він заявив в суботу в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Ми найближчим часом розпочинаємо роботи з приводу вивчення, власне, стану справ самого монументу. А це будуть робити провідні українські інститути", - вказав Ткаченко.
Зі слів міністра, після цього "має бути проєктна робота щодо зняття радянського гербу і заміни його на тризуб".
"Цей процес, очевидно, розпочнеться вже на початку наступного року. А самі роботи восени - влітку наступного року", з зазначив Ткаченко.
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Він зауважив, що проєкт дасть відповідь, скільки це буде коштувати.
"Це не надзвичайні кошти, зовсім не в порівнянні з тими, якщо зносити монумент. Але для того, щоб переосмислити монумент і зрозуміти, яким чином його сприймають сьогодні українці", - додав міністр.
Раніше
Наприкінці липня у застосунку "Дія" завершилося опитування щодо долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-Матері". 85% українців проголосували за заміну на тризуб.
Ткаченко вже заявляв, що радянський герб зі щита монумента "Батьківщина-Мати" у Києві приберуть наступного року.