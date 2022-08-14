Радянський герб на монументі "Батьківщина-мати" приберуть наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Радянський герб зі щита монумента Батьківщину-мати у Києві приберуть наступного року. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко в ефірі національного марафону, пише УНН.
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"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні та проєктні, на це у нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді як і конкурс на проєкт тризуба, який ми збираємося там розмістити", – зазначив Ткаченко.
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Як зазначив міністр, спочатку потрібно буде визначити, яким методом буде демонтовано герб, а після цього стартує конкурс на проєкт Тризуба, який його замінить.
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