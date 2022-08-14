Советский герб на монументе "Родина-мать" уберут в следующем году

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"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, как и конкурс на проект трезубца, который мы собираемся там разместить", – отметил Ткаченко.

Детали

Как отметил министр, сначала нужно будет определить, каким методом будет демонтирован герб, а после этого стартует конкурс на проект трезуба, который его заменит.

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