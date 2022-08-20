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Минкульт прогнозирует начало работ по замене герба на "Родине-Матери" не раньше следующего лета

Киев • УНН

 • 508084 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прогнозирует начало работ по замене советского герба на тризуб на монументе "Родина-Мать" на Печерских холмах столицы не раньше следующего лета. Об этом он заявил в субботу в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Минкульт прогнозирует начало работ по замене герба на "Родине-Матери" не раньше следующего лета

Цитата

"Мы в ближайшее время приступаем к работе по поводу изучения, собственно, состояния дел самого монумента. А это будут делать ведущие украинские институты", - указал Ткаченко.

По словам министра, после этого "должна быть проектная работа по снятию советского герба и замене его на тризуб".

"Этот процесс, очевидно, начнется уже в начале следующего года. А сами работы осенью - летом следующего года", - отметил Ткаченко.

Детали

Он заметил, что проект ответит, сколько это будет стоить.

"Это не чрезвычайные средства, совсем не в сравнении с теми, если сносить монумент. Но для того, чтобы переосмыслить монумент и понять, каким образом его воспринимают сегодня украинцы", - добавил министр.

Ранее

В конце июля в приложении "Дія" завершился опрос относительно судьбы герба СССР на щите "Родины-Матери". 85% украинцев проголосовали за замену на тризуб.

Ткаченко уже заявлял, что советский герб со щита монумента "Родина-Мать" в Киеве уберут в следующем году.

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