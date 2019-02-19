За неделю в Польше от гриппа умерли 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На прошлой неделе в Польше от осложнений, вызванных гриппом, умерли 25 человек. Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения, передаёт УНН.
В общей сложности с начала сезона гриппа (с октября – ред.) было зафиксировано почти 2,5 млн случаев заболеваний и подозрений на грипп, а также 48 смертей, вызванных этой болезнью.
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В ведомстве отметили, что в прошлом году от гриппа были привиты менее 3,5% поляков.
Напомним, во Львовской области от гриппа умерла 53-летняя женщина.
Ранее УНН сообщал, что в период с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировали два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок.
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