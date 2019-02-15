За неделю в Греции от гриппа умерло 17 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62515 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83380 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130771 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130528 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129908 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125098 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160998 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117838 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141436 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104510 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107085 просмотра
Актуальное
За неделю в Греции от гриппа умерло 17 человек

За неделю в Греции от гриппа умерло 17 человек

Киев  •  УНН

 • 7790 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Греции за последнюю неделю эпидемия гриппа унесла жизни 17 человек. Таким образом, число жертв вирусной инфекции с октября прошлого года возросло до 56. Такие данные привёл в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (Keelpno), передает УНН.

Самый распространённый штамм - свиной грипп H1N1- не щадит ни детей, ни взрослых. В числе 219 госпитализированных с симптомами этого заболевания - пациенты самых разных возрастов.

Лишь 13% из них были привиты. Врачи утверждают: самая лучшая мера предосторожности - вакцина.

Вспышки гриппа А фиксируются по всей Европе. Во Франции не хватает больничных коек для инфицированных, счёт которым идёт на тысячи. В стране этой зимой от осложнений, вызванных гриппом, скончались около 1800 человек.

Как сообщал УНН, после волны гриппа в Эстонии свирепствуют другие вирусы

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