За тиждень в Греції від грипу померло 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Греції за останній тиждень епідемія грипу забрала життя 17 осіб. Таким чином, число жертв вірусної інфекції з жовтня минулого року зросла до 56. Такі дані навів у четвер Національний центр з контролю і профілактиці захворювань (Keelpno), передає УНН.
Найпоширеніший штам - свинячий грип H1N1- не щадить ні дітей, ні дорослих. У числі 219 госпіталізованих із симптомами цього захворювання - пацієнти різного віку.
Лише 13% з них були щеплені. Лікарі стверджують: найкращий запобіжний захід - вакцина.
Спалахи грипу А фіксуються по всій Європі. У Франції не вистачає лікарняних ліжок для інфікованих, рахунок яким йде на тисячі. У країні цієї зими від ускладнень, викликаних грипом, померли близько 1800 чоловік.
Як повідомляв УНН, після хвилі грипу в Естонії лютують інші віруси.