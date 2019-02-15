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За тиждень в Греції від грипу померло 17 осіб

За тиждень в Греції від грипу померло 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Греції за останній тиждень епідемія грипу забрала життя 17 осіб. Таким чином, число жертв вірусної інфекції з жовтня минулого року зросла до 56. Такі дані навів у четвер Національний центр з контролю і профілактиці захворювань (Keelpno), передає УНН.

Найпоширеніший штам - свинячий грип H1N1- не щадить ні дітей, ні дорослих. У числі 219 госпіталізованих із симптомами цього захворювання - пацієнти різного віку.

Лише 13% з них були щеплені. Лікарі стверджують: найкращий запобіжний захід - вакцина.

Спалахи грипу А фіксуються по всій Європі. У Франції не вистачає лікарняних ліжок для інфікованих, рахунок яким йде на тисячі. У країні цієї зими від ускладнень, викликаних грипом, померли близько 1800 чоловік.

Як повідомляв УНН, після хвилі грипу в Естонії лютують інші віруси.

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