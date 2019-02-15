За тиждень в Греції від грипу померло 17 осіб

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Греції за останній тиждень епідемія грипу забрала життя 17 осіб. Таким чином, число жертв вірусної інфекції з жовтня минулого року зросла до 56. Такі дані навів у четвер Національний центр з контролю і профілактиці захворювань (Keelpno), передає УНН.