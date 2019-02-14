После волны гриппа в Эстонии свирепствуют другие вирусы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Эстонии снизилось заболевание гриппом, но увеличилось количество заболеваний другими вирусами, в частности, респираторно-синцитиальным вирусом, опасным для детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание ERR.
Заболеваемость гриппом в Эстонии снизилась на прошлой неделе с 82% до 73,7%.
Среди других вирусных инфекций дыхательных путей большая часть случаев заболеваний была связана с респираторно-синцитиальным вирусом – 13%. Этим вирусом чаще всего заболевают дети до двух лет.
Симптомы вируса могут варьироваться от воспаления дыхательных путей до пневмонии. Вирус вызывает кашель, который может протекать с астматическими проявлениями, так что у ребенка может возникнуть риск удушья.
Ранее УНН сообщал, что Эстонию атаковал грипп. В начале февраля количество заболевших гриппом в стране увеличелось на 60%.