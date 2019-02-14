Після хвилі грипу в Естонії лютують інші віруси

Захворюваність на грип в Естонії знизилася минулого тижня з 82% до 73,7%.

Серед інших вірусних інфекцій дихальних шляхів більшість випадків захворювань була пов'язана з респіраторно-синцитіальним вірусом - 13%. Цим вірусом найчастіше хворіють діти до двох років.

Симптоми вірусу можуть варіюватися від запалення дихальних шляхів до пневмонії. Вірус викликає кашель, який може протікати з астматичними проявами, так що у дитини може виникнути ризик задухи.

Раніше УНН повідомляв, що Естонію атакував грип. На початку лютого кількість хворих на грип в країні увеличелось на 60%.