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Після хвилі грипу в Естонії лютують інші віруси

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Естонії знизилась захворюваність на грип, але збільшилась кількість захворювань іншими вірусами, зокрема, респіраторно-синцитіальним вірусом, небезпечним для дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання ERR.

Захворюваність на грип в Естонії знизилася минулого тижня з 82% до 73,7%.

Серед інших вірусних інфекцій дихальних шляхів більшість випадків захворювань була пов'язана з респіраторно-синцитіальним вірусом - 13%. Цим вірусом найчастіше хворіють діти до двох років.

Симптоми вірусу можуть варіюватися від запалення дихальних шляхів до пневмонії. Вірус викликає кашель, який може протікати з астматичними проявами, так що у дитини може виникнути ризик задухи.

Раніше УНН повідомляв, що Естонію атакував грип. На початку лютого кількість хворих на грип в країні увеличелось на 60%.

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