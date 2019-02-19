За тиждень у Польщі від грипу померли 25 людей

В цілому з початку сезону грипу (з жовтня - ред.) було зафіксовано майже 2,5 млн випадків захворювань і підозр на грип, а також 48 смертей, викликаних цією хворобою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За тиждень в Греції від грипу померло 17 осіб

У відомстві зазначили, що минулого року від грипу були щеплені менше 3,5% поляків.

Нагадаємо, у Львівській області від грипу померла 53-річна жінка.



Раніше УНН повідомляв, що в період з 4 по 10 лютого в Україні зареєстрували два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ємені від епідемії грипу померло 139 осіб