За тиждень у Польщі від грипу померли 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Минулого тижня в Польщі від ускладнень, викликаних грипом, померли 25 осіб. Про це повідомляє Радіо Польща, посилаючись на дані Національного інституту суспільної охорони здоров'я, передає УНН.
В цілому з початку сезону грипу (з жовтня - ред.) було зафіксовано майже 2,5 млн випадків захворювань і підозр на грип, а також 48 смертей, викликаних цією хворобою.
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У відомстві зазначили, що минулого року від грипу були щеплені менше 3,5% поляків.
Нагадаємо, у Львівській області від грипу померла 53-річна жінка.
Раніше УНН повідомляв, що в період з 4 по 10 лютого в Україні зареєстрували два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина.
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