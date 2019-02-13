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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72537 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134264 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133035 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131118 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

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В Йемене от эпидемии гриппа умерло 139 человек

В Йемене от эпидемии гриппа умерло 139 человек

Киев  •  УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Йемене эпидемия гриппа привела к смерти 139 человек. Об этом сообщает Синьхуа, ссылаясь на Министерство общественного здравоохранения и народонаселения страны, передаёт УНН.

Как сообщили в Министерстве, с начала 2018 года в Йемене от гриппа H1N1 умерло 139 человек. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинциях Сана, Амран и Ибб, эпидемия продолжает распространяться.

В ведомстве отметили, из-за того, что многие медицинские объекты были разрушены в ходе многолетней войны, работа по лечению и профилактике гриппа H1N1 затруднена. Хотя Всемирная организация здравоохранения предоставила Йемену большое количество лекарств от гриппа, их все же недостаточно для противодействия эпидемии.

Согласно статистическим данным, с начала нынешнего года по меньшей мере 107 жителей Саны заразились вирусом гриппа H1N1, 22 из них скончались.

Как сообщал УНН, в Монголии из-за гриппа закрыли детские развлекательные центры.

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