В Йемене от эпидемии гриппа умерло 139 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Йемене эпидемия гриппа привела к смерти 139 человек. Об этом сообщает Синьхуа, ссылаясь на Министерство общественного здравоохранения и народонаселения страны, передаёт УНН.
Как сообщили в Министерстве, с начала 2018 года в Йемене от гриппа H1N1 умерло 139 человек. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинциях Сана, Амран и Ибб, эпидемия продолжает распространяться.
В ведомстве отметили, из-за того, что многие медицинские объекты были разрушены в ходе многолетней войны, работа по лечению и профилактике гриппа H1N1 затруднена. Хотя Всемирная организация здравоохранения предоставила Йемену большое количество лекарств от гриппа, их все же недостаточно для противодействия эпидемии.
Согласно статистическим данным, с начала нынешнего года по меньшей мере 107 жителей Саны заразились вирусом гриппа H1N1, 22 из них скончались.
Как сообщал УНН, в Монголии из-за гриппа закрыли детские развлекательные центры.